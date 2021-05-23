بيل غيتس يظهر إلى العلن للمرة الأولى منذ إعلان طلاقه مرتديا خاتم زواجه (صورة)

ظهر الملياردير الأمريكي بيل غيتس في العلن لأول مرة منذ إعلان طلاقه من ميليندا، كما بدا أن خاتم زواجه لا يزال في إصبع يده اليسرى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه "شوهد مؤسس شركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 65 عاما، في مانهاتن يوم السبت، بعد أن طار إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي بنيويورك في اليوم السابق مع العديد من رفاق السفر، بما في ذلك امرأة يعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي، وصديقها تشاز فلين".

Bill Gates is seen in public for the first time since announcing his divorce from Melinda as he flies into NYC and hits Manhattan - but is STILL wearing his wedding ring pic.twitter.com/ygdGHjBYNj — Space-reporter-news (@Spacereportern1) May 23, 2021

وظهر غيتس ملتحيا، بعد أن رفعت نيويورك إجراء ارتداء الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجراءات الطلاق بدت بعيدة عن غيتس، لكنه لا يزال يضع خاتم الزواج بشكل بارز في يده اليسرى.

المصدر: "ديلي ميل"