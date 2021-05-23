 
مباشر

بيل غيتس يظهر إلى العلن للمرة الأولى منذ إعلان طلاقه مرتديا خاتم زواجه (صورة)

أخبار العالم

بيل غيتس يظهر إلى العلن للمرة الأولى منذ إعلان طلاقه مرتديا خاتم زواجه (صورة)
Reuters Charles Platiau
الملياردير الأمريكي بيل غيتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qggr

ظهر الملياردير الأمريكي بيل غيتس في العلن لأول مرة منذ إعلان طلاقه من ميليندا، كما بدا أن خاتم زواجه لا يزال في إصبع يده اليسرى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه "شوهد مؤسس شركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 65 عاما، في مانهاتن يوم السبت، بعد أن طار إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي بنيويورك في اليوم السابق مع العديد من رفاق السفر، بما في ذلك امرأة يعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي، وصديقها تشاز فلين".

وظهر غيتس ملتحيا، بعد أن رفعت نيويورك إجراء ارتداء الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجراءات الطلاق بدت بعيدة عن غيتس، لكنه لا يزال يضع خاتم الزواج بشكل بارز في يده اليسرى.

المصدر: "ديلي ميل" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا