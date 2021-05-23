مصرع 16 شخصا خلال سباق جبلي في الصين بسبب الطقس
لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال 5 أشخاص آخرين في عداد المفقودين في شمال غرب الصين بسبب موجة طقس سيء اجتاحت عدائين كانوا يشاركون في سباق جبلي يمتد لمسافة 100 كلم.
وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء صباح الأحد إن الطقس السيء ضرب المنطقة خلال السباق الذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن السباق أوقف فورا.
وأضافت أنه حتى الساعة الثالثة من فجر الأحد تم العثور على 16 شخصا أمواتا، وعمليات الإنقاذ تتواصل للعثور على خمسة أشخاص لا يزالون مفقودين.
من جهتها أوردت "صحيفة الشعب اليومية" الحكومية في تغريدة على "تويتر" أنه تم إجلاء 151 عداء بسلام تحت الأمطار الغزيرة.
وتقع غانسو، وهي إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.
وتشتهر "غابة حجر النهر الأصفر" بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة إذ أنها تتميز بصواعد ونوازل حجرية وتعتبر موقعا مفضلا لتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي".
وبحسب الصحيفة فإن العلماء يعتقدون أن التكوينات الصخرية في هذه المنطقة تعود إلى أربعة مليارات سنة.
中国官媒报道，22日上午在甘肃省白银市景泰县黄河石林景区举行的山地马拉松百公里越野赛遭遇极端天气，目前已发现16人遇难，还有5人失联。— 岳戈 (@GoSFGeYue) May 22, 2021
当天13时左右，越野赛高海拔赛段20公里至31公里处，局地出现冰雹、冻雨、大风灾害性天气，气温骤降，参赛人员出现身体不适、失温等情况，部分参赛人员失联。 pic.twitter.com/L0j3hQK08n
甘肃山地马拉松 参赛选手16人遇难 https://t.co/uZAfN5u958pic.twitter.com/GBVpXgSdtJ— 北美新闻 (@edwinzhang) May 22, 2021
المصدر: وكالات