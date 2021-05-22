وكالة الرقابة الصحية في البرازيل تتلقى مزيدا من الطلبات لاستيراد "سبوتنيك V"

قالت وكالة Anvisa للرقابة الصحية في البرازيل، إنها استلمت من السلطات المختصة في ولايتي مارانهاو وباهيا بقية الوثائق الضرورية لاستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأضافت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها: "تلقت وكالة Anvisa يوم الجمعة، 21 مايو، مجموعة وثائق جديدة من ولايتي باهيا ومارانها بخصوص لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكوفيد-19".

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم النظر في هذه الوثائق الإضافية في إطار طلب استيراد اللقاح الروسي، المقدم من ولايات باهيا ومارانهاو وسيارا وسيرغيبي وبيرنامبوكو.

ونوهت الوكالة بأنه تم إرسال طلب مماثل آخر، من قبل اتحاد التنمية الأقاليمي في البرازيل.

في أواخر أبريل الماضي، رفضت وكالة Anvisa طلبا من الحكومات الإقليمية لاستيراد لقاح "سبوتنيك V"، حتى يتم استكمال "المعلومات والوثائق الناقصة".

من جانبها، وصفت الشركة المنتجة للقاح، هذا القرار بالمسيس، ولا علاقة له بوصول الوكالة إلى المعلومات.

ووفقا للشركة، تؤكد ذلك معطيات تقرير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، التي تشير إلى محاولات هذه الوزارة للضغط على السلطات البرازيلية وإجبارها على رفض شراء اللقاح الروسي.

المصدر: نوفوستي