ألمانيا تصنف بريطانيا منطقة خطرة بسبب السلالة الهندية من كورونا

أعلن ذلك معهد روبرت كوخ الألماني يوم الجمعة قررت الحكومة الألمانية بدءا من الأحد المقبل تصنيف بريطانيا وإيرلندا الشمالية كمنطقتين خطرتين في نقل عدوى السلالة الهندية من كورونا.

وووفقا لهذا القرار سيصبح السفر من المملكة المتحدة إلى ألمانيا مقيدا بسلسلة من القيود الضابطة لتقليل الإصابة بالسلالة الخطيرة.

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وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت يوم الجمعة، إن السلالة الهندية من كورونا أخطر من تلك البريطانية.

المصدر: رويترز