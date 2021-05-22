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السلطات الأمريكية تصادر 90 ألف دولار من مشارك في اقتحام الكابيتول

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السلطات الأمريكية تصادر 90 ألف دولار من مشارك في اقتحام الكابيتول
Reuters Ahmed Gaber
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أشارت وثائق قضائية إلى أن السلطات الأمريكية صادرت نحو 90 ألف دولار من رجل شارك في اقتحام الكابيتول في يناير الماضي، وكان يبيع صورا لإمرأة قتلت أثناء الاقتحام.

وتشير الوثائق إلى أن المدعين وجهوا 8 تهم جنائية، بينها متعلقة بحيازة الأسلحة، إلى المدعو جون إيرل ساليفان المتهم بالمشاركة في أعمال الشغب أثناء اقتحام الكابيتول.

وحسب الوثائق، فإن ساليفان كان يصور مقاطع فيديو ويلتقط صورا أثناء اقتحام الكابيتول وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرض المشاركين الآخرين على إضرام النار في المبنى والانخراط في أعمال العنف.

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وصوّر ساليفان مقطع فيديو لمقتل الناشطة أشلي بابيت، وباع لاحقا تلك المقاطع للعديد من وسائل الإعلام بقيمة إجمالية تصل إلى 90 ألف دولار.

يذكر أنه تم توجيه تهم إلى 440 شخصا في قضية اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، والذي خلّف 5 قتلى.

المصدر: رويترز

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