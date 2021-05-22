منشورات تركية تدعو مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في بلدات حدودية عراقية للاستسلام

قالت وسائل إعلام عراقية كردية، يوم الجمعة، إن طائرات تركية ألقت منشورات باللغتين الكردية والتركية على مناطق حدودية عراقية، ضمن محافظة دهوك بإقليم كردستان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المنشورات التركية دعت مسلحي "حزب العمال الكردستاني" إلى الاستسلام، أو العودة إلى أهاليهم قبل أن يلاقوا مصير العناصر السابقة من مسلحي الحزب، الذين قضوا خلال الأشهر الأخيرة على يد الجيش التركي.

وتواصل قوات تركية برية وجوية، منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي، عمليات واسعة النطاق وعلى عمق يصل لنحو 40 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، تستهدف مسلحي حزب "العمال الكردستاني" المصنف على لائحة الإرهاب، والذي ينشط في البلدات العراقية الحدودية ويستخدمها كنطاق انطلاق لشن اعتداءات متكررة داخل الأراضي التركية.

وتستهدف عمليتا "مخلب البرق"، و"الصاعقة"، المتواصلتان للأسبوع الثالث على التوالي، عدة مناطق أبرزها العمادية وزاخو وجبل متين، وأفاشين وباسيان وجبل كيسته، والزاب، شمال دهوك وشرق أربيل، ونجحت لغاية الآن في القضاء على العشرات من مسلحي حزب العمال وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة لهم.

وقالت وكالة "دراكا مازي"، المعنية بتغطية أخبار إقليم كردستان العراق وتبث بعدة لغات، أن طائرات تركية ألقت منشورات في مناطق بلدتي شيلادزي وكاني ماسىي ضمن مدينة العمادية التابعة لمحافظة دهوك.

ونقلت الوكالة عن مصادر، لم تسمها، أن المنشورات كانت باللغتين التركية والكردية، وتحث في مجملها مسلحي حزب "العمال الكردستاني" على "الاستسلام والعودة لأهاليهم"، داعية إياهم لـ "الاستسلام للعدالة وتسليم أنفسهم للسلطات والمحاكم لغرض العودة إلى حياتهم الطبيعية".

وجاء في المنشورات "ألم يحن الوقت لأن تقولوا لمن استغلوكم منذ أعوام ويأكلون ما لذّ وطاب ويعيشون في رفاهية: قف - كفى! "، وأيضا "انظر لمن استسلم وعاد لحضن عائلته الدافئ ويمضي حياته بفرح وسرور، واجعله مثالا لك واقتدِ به"، وكذلك "امض حياتك المتبقية في حضن عائلتك وأحبابك، فأبواب الحياة السعيدة مفتوحة أمامكم"، و"لا تصر على الخطأ، ولا تتأخر في تسليم نفسك للعدالة! فدولتنا رقيقة القلب رحيمة!".

طائرات تركية تلقي منشورات باللغة الكوردية والتركية على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الـ PKK!



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المصدر: وسائل إعلام كردية