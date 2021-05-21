توقيف رجل أجرى 27 ألف اتصال بالشرطة

أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا قرب مدينة ليون وسط فرنسا، للاشتباه بمضايقته عناصر من الأمن والدرك خصوصا النساء، عبر إجراء 27 ألف اتصال هاتفي بين أبريل ومايو، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل (47 عاما) أوقف في فندق بضاحية ليون صباح الأربعاء، موضحة أنه "ذو سمعة سيئة للغاية" لدى القضاء بسبب "أفعال مشابهة" ارتكبها في السابق.

وبين السابع من أبريل و18 مايو، أجرى الرجل هذه الاتصالات بـ14 جهاز شرطة أو درك في فرنسا، وأطلق خصوصا تصريحات ذات طابع جنسي للعناصر النسائية، مع توجيه إهانات في بعض الأحيان.

وقد أحصيت 34 ضحية في المجموع في هذه القضية.

وأقر الرجل الأربعيني بأفعاله من دون تفسير دوافعه، علما أنه سيمثل أمام النيابة العامة في ليون بانتظار الحكم في حقه.

المصدر: أ ف ب