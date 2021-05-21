"الناتو": سنواصل تدريب القوات الأفغانية بعد مغادرة البلاد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيواصل تدريب القوات الأفغانية الخاصة خارج البلاد بعد أن ينهي خلال الأشهر المقبلة 18 عاما من العمل الأمني في أفغانستان.

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وأكد ينس ستولتنبرغ، للصحفيين في باريس اليوم الجمعة، بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: ركزت على الاستعدادات لقمة زعماء الحلف الشهر المقبل، "مع إنهاء وجودنا العسكري نبدأ فصلا جديدا".

وأوضح ستولتنبرغ، أن الدور المعدل لحلف "الناتو" سيشمل تقديم "المشورة ودعم بناء القدرات للمؤسسات الأمنية الأفغانية، فضلا عن الدعم المالي المستمر" وأضاف أن "الناتو" يخطط أيضا "لتوفير التعليم والتدريب العسكري خارج أفغانستان، مع التركيز على قوات العمليات الخاصة".

المصدر: "أسوشيتد برس"