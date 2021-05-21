وسائل إعلام: بايدن يميل إلى تعيين توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل

أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" الإعلامي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يميل إلى تعيين النائب السابق لوزير الخارجية توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل.

وحسب المصادر، فإن نايدس يعتبر الأوفر حظا للترشيح لمنصب السفير، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

ويشار إلى أن نايدس الذي يعمل في شركة "مورغان ستانلي" المالية، وكان نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الإدارة والموارد في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو يعتبر مقربا من بعض كبار مساعدي جو بايدن.

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وفي حال تم اختيار نايدس، سيصوت الكونغرس على إقرار ترشيحه.

ومن المرشحين الآخرين للمنصب العضو السابق في الكونغرس روبرت ويكسلر، الذي يحظى بتأييد عدد كبير من المشرعين ومنظمات يهودية.

من جهة أخرى، يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إرسال الدبلوماسي مايكل راتني إلى القدس بصفة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى إسرائيل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن وصوله يتوقع في 1 يونيو المقبل.

وكان راتني في وقت سابق القنصل العام في القدس ومبعوثا خاصا إلى سوريا.

المصدر: Axios