قائد "فيلق القدس" الإيراني: لن نترك فلسطين وحيدة وسندخل المسجد الأقصى لنصلي فيه بعزة

أكد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، أن بلاده "لن نترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار".

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وقال قآني في رسالته التي وجهها اليوم الخميس إلى قائد كتائب "الشهيد عز الدين القسام" أبو خالد محمد الضيف، وجميع قادة المقاومة الفلسطينية: "أؤكد أننا على العهد الذي قطعه لكم شهيد القدس القائد الحاج قاسم سليماني بأننا لن نترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار، والعدو يعلم علم اليقين أن فلسطين اليوم ليست وحدها بل معها محور مقاوم يزداد اتساعا وقوة وتماسكا، والقدس هي بوصلة هذا المحور وقبلة جهاده".

وجاء في الرسالة، "إننا نعيش معكم تفاصيل معركة سيف القدس التي تخوضونها بجميع كتائبكم وسراياكم نيابة عن الأمة ودفاعا عن شرفها ومقدساتها، مؤكدا أن "هذه المعركة التي فتحت زمنا جديدا في الصراع مع العدو، كتبت فيه المقاومة الفلسطينية بالدم والنار معادلة مفادها أن العدو لا يمكن له أن يستفرد بالقدس دون أن يلقى ردًا رادعًا من بأس المقاومة".

وشدد قآني على "كلمة قائد الثورة الإسلامية في كلمته الأخيرة في يوم القدس العالمي" على "أن الخط البياني الانحداري باتجاه زوال العدو الصهيوني قد بدأ وسوف لن يتوقف".

كما أكد قآني: "لا يراودنا أي شك بأن نتيجة هذه المواجهة مع الكيان الصهيوني هي النصر الأكيد، والقضاء النهائي على وجود هذا الكيان القائم على الباطل، وأننا سندخل المسجد الأقصى المبارك لنصلي فيه بعزة واقتدار" مشددا القول "لن نتخلف عن نصرتكم مهما تكاثرت التحديات واشتدت المخاطر، حتى زوال هذا الكيان الغاصب"، جاء ذلك أيضا في رسالة وجهها قآني إلى قائد "سرايا القدس" الحاج أبو محمد أكرم العجوري.

المصدر: "فارس"