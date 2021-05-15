قائد "فيلق القدس" الإيراني: على الفلسطينيين الاستعداد لتسلم إدارة بلادهم بعد زوال إسرائيل

دعا قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، الفلسطينيين إلى الاستعداد لاستلام إدارة بلادهم بعد "زوال إسرائيل".

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ونقلت وكالات إيرانية مقربة من الحرس الثوري أن قاآني أجرى السبت محادثات هاتفية مع قادة الفصائل الفلسطينية، حيث قال إن "التطورات الحالية جعلت فلسطين أمام منعطف تاريخي وفلسطين جديدة ومختلفة".

واعتبر قاآني أن "على الشعب الفلسطيني الاستعداد لاستلام إدارة بلاده بعد زوال إسرائيل، فيما تعهد بأن "إيران ستقدم كل ما في وسعها حتى تحقيق هدف تحرير كامل التراب الفلسطيني".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت حركة "حماس" بأن رئس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تلقى اتصالا هاتفيا من قاآني، الذي "أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة، وتدعم هذا الصمود والبسالة الفلسطينية".

المصدر: وكالات إيرانية