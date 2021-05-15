هنية يتلقى اتصالا هاتفيا من قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني 

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، السبت، اتصالا هاتفيا من قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، على خلفية تصعيد الحملة الإسرائيلية في غزة.

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ونقلت "حماس" في بيان نشرته عقب الاتصال أن قآني "أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة، وتدعم هذا الصمود والبسالة الفلسطينية".

وأشاد قآني، حسب البيان، "بالمقاومة الفلسطينية وأدائها المتطور وقدرتها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه"، معربا عن "إدانة واستنكار ممارسات الاحتلال" بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الشيخ جراح وقطاع غزة المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة.

ومن جانبه، استعرض هنية "جرائم الاحتلال في مدينة القدس والشيخ جراح"، مبينا خلال الاتصال "مجريات الأوضاع في قطاع غزة وجرائم الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير المنازل والمراكز الحكومية".

وأشار هنية إلى "قيام المقاومة بواجبها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وأكد أن معركة القدس هي معركة الأمة كلها وقضية الأمة كلها".

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وفق البيان، "بمواقف الجمهورية الإسلامية من القضية والشعب الفلسطيني وإسنادها له".

المصدر: وكالات