حكومة مصر تقرر تمديد الإجراءات الاحترازية لاحتواء كورونا حتى نهاية مايو

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تمديد الإجراءات الاحترازية والقيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التي تشمل إغلاق المتاجر مبكرا، حتى نهاية مايو.

إقرأ المزيد

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالحكومة، خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، "الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري".

وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن القرار يستثني "الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

كانت الحكومة قررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمطاعم في التاسعة مساء يوميا منذ 6 مايو.

ويبقى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر فوق مستوى 1100 حالة منذ أيام كثيرة، بينما لا يزال مستوى الوفيات أعلى من 50.

المصدر: RT