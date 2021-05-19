إسرائيل تفتح الملاجئ في حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتح الملاجئ في حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية، بعد إطلاق 4 صواريخ من منطقة الجنوب اللبنانية تجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "بعد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل والكريوت (حيفا)، أعلنت عدد من السلطات في الشمال عن فتح الملاجئ العامة، بما في ذلك في حيفا وكريات موتسكين وكريات بياليك وعكا وريشاسم".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "القصف من قطاع غزة على المستوطنات الجنوبية مستمر".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن أنه "تم إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا واحدا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر"، مؤكدا أنه "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية".

كما أعلنت قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان أن قائد البعثة ستيفانو ديل كول على اتصال بالجانب اللبناني والإسرائيلي لحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

وقالت إن "إطلاق النار توقف وقواتنا موجودة على الأرض مع الجيش اللبناني لتقييم الوضع".

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT