"اليونيفيل" تحض لبنان وإسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أعلنت قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان أن قائد البعثة ستيفانو ديل كول على اتصال بالجانب اللبناني والإسرائيلي لحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

وأكدت "اليونيفيل" في تغريدة عبر "تويتر" أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل، وعلى الاثر قام الجيش الإسرائيلي بالرد على مصدر إطلاق الصواريخ.

وقالت: "لقد توقف إطلاق النار، وقواتنا موجودة على الأرض مع الجيش اللبناني لتقييم الوضع".

STATEMENT: Rockets have been launched from south Lebanon into north Israel and @IDF has retaliated.#UNIFIL Head of Mission @stefanodelcol is in contact with the parties urging all sides to exercise maximum restraint at this critical time. — UNIFIL (@UNIFIL_) May 19, 2021

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن أنه "تم إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا واحدا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر"، مؤكدا أنه "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية".

المصدر: RT