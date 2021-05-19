وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة "صديقين" بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القذائف الصاروخية التي أطلقت على منطقة عكا مصدرها الأراضي اللبنانية.

كما نشرت قناة "الجديد" اللبنانية مقطع فيديو يظهر إطلاق عدد من الصواريخ من بلدة "صديقين" بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

بالفيديو ـ اطلاق عدد من الصواريخ من بلدة صديقين #جنوب_لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/ErgTYqUmNkpic.twitter.com/LzJj0GhSio — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 19, 2021

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى تحليق مكثف لطيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني.

في الجهة المقابلة، قال الجيش الإسرائيلي إن "4 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو عكا وحيفا يشتبه أن معظمها سقط داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد أنه قصف عددا من الأهداف في الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT + "الجديد"