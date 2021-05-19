عضو بالكنيست الإسرائيلي: نتنياهو أشعل النار للحفاظ على حكمه (فيديو)

قال العضو بالكنيست الإسرائيلي عن الجبهة والعربية للتغيير عوفر كاسيف، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنيا، أشعل النار للحفاظ على حكمه، مضيفا "سوف نقول هذا في كل مكان وكل لغة".

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وأضاف عوفر كاسيف في حديث لقناة إنكليزية، لدى سؤاله عن ما يحدث الآن مع حملة نتنياهو وما يحدث في غزة: "نتنياهو أشعل النار من اللحظة التي فهم فيها أنه غير قادر على تشكيل الحكومة، وفي اليوم الذي انتقل فيه التفويض من نتنياهو إلى يائير لابيد بدأ الاحتقان".

وتابع: نتنياهو هو المسؤول عن سفك الدماء، وهو المسؤول عن كل نقطة دم تراق من اليهود والفلسطينيين، لذلك المسؤولية والذنب عليه وعلى حكومته".

وأشار العضو بالكنيست الإسرائيلي إلى أن: "نتنياهو مريض نفسيا، ومهووس بإشعال الحرائق، وهو مسؤول عن كل نقطة دم تراق في غزة وإسرائيل، قلبي مع سكان غزة".

المصدر: RT