إسرائيل سلمت معلومات سرية للبنتاغون حول برج "الجلاء" في غزة

كشف موقع "I24NEWS" العبري نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين سلموا، أمس الثلاثاء، معلومات استخباراتية سرية إلى مسؤولين بوزارة الدفاع الامريكية حول برج "الجلاء".

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وأشارت هذه المصادر إلى أن المعلومات السرية "تشير إلى نشاط عسكري لحماس نفذ من مبنى الجلاء في غزة (الذي تواجدت به مكاتب وسائل الاعلام الأجنبية، من بينها "أسوشيتد برس"، وشبكة "الجزيرة" ووسائل إعلامية اخرى).

في حين قام وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، إذ تعتبر هذه المكالمة هي الثالثة بينهما خلال الأيام الأخيرة.

وشكر غانتس وزير الدفاع الأمريكي على دعم الإدارة الأمريكية "لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسهما، وعلى التعازي التي قدمها أوستن بمقتل مواطنين إسرائيليين جراء قذائف الفصائل الفلسطينية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد دمر يوم السبت الماضي، برج الجلاء في مدينة غزة، الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

وكانت إسرائيل قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: "RT + "I24NEWS