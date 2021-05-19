 
مباشر
عاجل
الرئيس الفلسطيني: لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس

إسرائيل سلمت معلومات سرية للبنتاغون حول برج "الجلاء" في غزة

أخبار العالم

إسرائيل سلمت معلومات سرية للبنتاغون حول برج
Reuters Stringer
غارات إسرائيلية على برج "الجلاء" في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfek

كشف موقع "I24NEWS" العبري نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين سلموا، أمس الثلاثاء، معلومات استخباراتية سرية إلى مسؤولين بوزارة الدفاع الامريكية حول برج "الجلاء".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة
الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة

وأشارت هذه المصادر إلى أن المعلومات السرية "تشير إلى نشاط عسكري لحماس نفذ من مبنى الجلاء في غزة (الذي تواجدت به مكاتب وسائل الاعلام الأجنبية، من بينها "أسوشيتد برس"، وشبكة "الجزيرة" ووسائل إعلامية اخرى).

في حين قام وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، إذ تعتبر هذه المكالمة هي الثالثة بينهما خلال الأيام الأخيرة.

وشكر غانتس وزير الدفاع الأمريكي على دعم الإدارة الأمريكية "لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسهما، وعلى التعازي التي قدمها أوستن بمقتل مواطنين إسرائيليين جراء قذائف الفصائل الفلسطينية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد دمر يوم السبت الماضي، برج الجلاء في مدينة غزة، الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

وكانت إسرائيل قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: "RT + "I24NEWS

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا