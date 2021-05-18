بلينكن ونظيره الألماني يبحثان جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين "بحثا جهود التهدئة في الشرق الأوسط"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تنسق مع ألمانيا بشأن التحديات التي تطرحها الصين وروسيا".

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT



