 
مباشر

بلينكن ونظيره الألماني يبحثان جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أخبار العالم

بلينكن ونظيره الألماني يبحثان جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
Reuters SL/CRH
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfda

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين "بحثا جهود التهدئة في الشرق الأوسط"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تنسق مع ألمانيا بشأن التحديات التي تطرحها الصين وروسيا".

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا