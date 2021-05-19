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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقي لافروف في ريكيافيك

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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقي لافروف في ريكيافيك
AFP SAUL LOEB / POOL
وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى آيسلندا يوم 17 مايو 2021
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن من المتوقع أن يعقد في عاصمة آيسلندا مدينة ريكيافيك يوم 19 مايو الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه "ستكون لدى وزير الخارجية بلينكن إمكانية لقاء وزير الخارجية الروسي لافروف مساء الغد (الأربعاء) على هامش أعمال مجلس القطب الشمالي".

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وأشار إلى أن اللقاء من المخطط عقده عقب آخر فعاليات المجلس في المساء، وهو "سيتيح إمكانية التجربة ما إذا سنتمكن من الوصول إلى علاقات أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ مع موسكو".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية في أواخر أبريل الماضي عن استعداده لقاء الوزير الأمريكي في ريكيافيك في حال ترأس الأخير الوفد الأمريكي إلى اجتماع مجلس القطب الشمالي.

المصدر: "نوفوستي"

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