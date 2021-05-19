بلينكن يؤكد لماس معارضة واشنطن لـ "السيل الشمالي-2"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس معارضة الولايات المتحدة لمشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال، يوم الثلاثاء، أن الوزيرين بحثا "أهمية التعاون عبر المحيط الأطلسي للتعامل مع التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، واتخاذ الإجراءات للمساعدة في وقف التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك ضمان انسحاب القوات من أفغانستان بشكل منظم".

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وأكد بلينكن على "أهمية تمسك الولايات المتحدة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء لمواجهة الجهود الروسية الرامية إلى تقويض أمننا المشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة تعارض مشروع خط الأنابيب "السيل الشمالي-2".

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت المشروع الذي يفترض مد خط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بفرض عقوبات على الشركات والسفن المشاركة في تنفيذه.

لكن روسيا وألمانيا أكدتا عزمهما استكمال المشروع، مشيرتين إلى أنه مشروع تجاري بحت.

المصدر: "تاس"