أردوغان: يدا الرئيس الاميركي ملطختان بالدماء لدعمه إسرائيل

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن يدي نظيره الأميركي جو بايدن "ملطختان بالدماء" بسبب "دعمه لإسرائيل" التي تواصل تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة.

وخاطب أردوغان بايدن قائلا: "تكتب التاريخ بيدين ملطختين بالدماء"، آخذا على الإدارة الأميركية أنها وافقت على بيع أسلحة إضافية لإسرائيل "التي تشن هجمات غير متكافئة على قطاع غزة".

وأضاف أن "الأراضي الفلسطينية هي ضحية اضطهاد ومعاناة، وتسفك فيها الدماء على غرار ما يحصل في مناطق أخرى عدة خسرت السلام بانتهاء الإمبراطورية العثمانية. وأنتم تدعمون هذا الأمر".

كما وجه انتقادات حادة لإسرائيل قائلا "إنهم قتلة لدرجة أنهم يقتلون أطفالا بعمر خمس وست سنوات. لا يشبعهم إلا سفك الدماء".

من جهة أخرى، دان الرئيس التركي خطوة النمسا التي رفعت علم إسرائيل فوق مبان حكومية "تضامنا" مع تل أبيب.

وقال إردوغان "ربما تحاول الدولة النمساوية تحميل المسلمين قيمة فواتير اليهود الذين ارتكبت بحقهم إبادات جماعية".

المصدر: "أ ف ب"