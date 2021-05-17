مجلس السيادة السوداني يقبل استقالة النائب العام ويعفي رئيسة القضاء

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، قبوله استقالة النائب العام، تاج السر الحبر، وإعفاء رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، من منصبها.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالقصر الجمهوري مساء اليوم، أنه قرر قبول استقالة الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان وإعفاء خير من منصبها كرئيسة للقضاء.

وأضاف المجلس، على لسان الناطق الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، أن "النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصرارا على التنحي من منصبه".

وأوضح الفكي أنه "وفقا لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاه المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي".

وأبان الفكي أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الانتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية: "يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام".

المصدر: RT