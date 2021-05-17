ترامب يستأنف تجمعاته الانتخابية الشهر المقبل

قال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير سيستأنف تجمعاته الانتخابية "المميزة" في يونيو، لتكثيف أحدث أنشطته السياسية منذ تركه منصبه في يناير.

وبحسب المعلومات فإن ترامب سيشارك في تجمعين انتخابيين، الأول في يونيو والأخر في بداية يوليو، ومن المرجح أن تكون هذه التجمعات شبيهة لتلك التي عقدها في المطارات العام الماضي أثناء حملته الرئاسية لعام 2020، مع بدء انتشار فيروس كورونا.

وقد شدد ترامب قبضته على الحزب الجمهوري في الأيام الأخيرة، حيث صوت الجمهوريون في مجلس النواب على عزل النائبة ليز تشيني من منصبها القيادي بعد أن قالت مرارا إن كذب ترامب حول سرقة الانتخابات، كلفه الانتخابات الرئاسية 2020.

وبعد أن خسر ترامب الانتخابات وهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حافظ ترامب على مستوى منخفض من الظهور العلني، إلا أنه تحدث علنا بضع المرات فقط، ومن بينها تصريح وداعي عندما ترك منصبه وخطاب مطول في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين السنوي في فبراير، كما أجرى مقابلات بشكل متزايد مع مذيعي التلفزيون والإذاعة المحافظين.

المصدر: The Hill