ترامب يحتفي بإقالة ليز تشيني: مريعة وداعية للحرب وستواصل القنص

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإقالة ليز تشيني ثالث أقوى عضو جمهوري في مجلس النواب صباح الأربعاء، ساخرا منها ووصفها بأنها "مريعة".

ونشر ترامب رسالة على موقعه على الإنترنت بعد دقائق من إجراء الجمهوريين اقتراعا سريا لإبعادها من رئاسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب.

وكتب: "شاهدتها بالأمس وأدركت كم هي سيئة بالنسبة للحزب الجمهوري، ليس لديها شخصية أو أي علاقة جيدة بالسياسة أو ببلدنا".

وتابع: "إنها نقطة نقاش للديمقراطيين، سواء كان ذلك يعني الحدود أو خطوط الغاز أو التضخم أو تدمير اقتصادنا".

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واتهم عائلتها بأنها من دعاة الحرب وتوقع أنها ستستمر في القنص من الخطوط الجانبية.

وقال: "أتطلع إلى مشاهدتها قريبا كمساهمة مدفوعة الأجر على CNN أو MSDNC".

ووعدت ليزا بعد إقالتها بمواصلة حملتها ضد ترامب، قائلة: "سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من عدم اقتراب الرئيس السابق من المكتب البيضاوي".

ويقول خصومها إن انتقادها الصاخب للرئيس الخامس والأربعين يصرف الانتباه عن هجمات الحزب على الديمقراطيين وأجندة الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر:وكالات