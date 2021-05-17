المكسيك تسجل 53 وفاة و1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك عن تسجيل 35 وفاة و1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 220437، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و381923.

وترجح الحكومة أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، وأشارت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن إجمالي الوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المعلنة.

المصدر: "رويترز"