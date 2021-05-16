إندونيسيا توقف توزيع دفعة من لقاح "أسترازينيكا"

قالت وزارة الصحة الإندونيسية، الأحد، إنها أوقفت مؤقتا توزيع دفعة من لقاح "أسترازينيكا" لإجراء اختبارات تتعلق بالتعقيم والسُمية، في أعقاب أنباء عن حدوث تأثيرات سلبية بعد التطعيمات.

وتتألف الدفعة من 448 ألفا و480 جرعة لقاح وصلت إلى إندونيسيا الشهر الماضي ضمن أكثر من 3.85 مليون جرعة مقرر استقبالها تباعا.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم قبل ذلك توزيع بعض الجرعات من هذا اللقاح في جزء من العاصمة جاكرتا وإقليم شمال سولاويسي.

المصدر: رويترز