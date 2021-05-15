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اشتباكات بين متظاهرين والشرطة خلال احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين في مونتريال الكندية

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اشتباكات بين متظاهرين والشرطة خلال احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين في مونتريال الكندية
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اشتباكات بين متظاهرين والشرطة خلال احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين في مونتريال الكندية.
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خرج مئات الأشخاص، السبت، إلى شوارع مونتريال الكندية للمشاركة في مظاهرات احتجاجية على العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أسفرت لاحقا عن نشوب اشتباكات بين متظاهرين وعناصر بالشرطة.

وحمل مشاركون في الاحتجاجات أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة"، بينما أكدت الشرطة أن المظاهرات تجري سلميا.

وأظهرت مقاطع فيديو مئات المتظاهرين وهم يشاركون في مسيرة بشوارع مونتريال وبينهم أفراد من حركة الحاسيديم اليهودية.

لكن لاحقا أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي باندلاع اشتباكات مع الشرطة خلال المظاهرات أمام القنصلية الإسرائيلية في المدينة وأماكن أخرى. 

وتجري مسيرات احتجاجية في مدن أوروبية متعددة وأماكن أخرى من العالم على خلفية تنفيذ إسرائيل حملة قصف واسعة على قطاع غزة تزامنا مع اشتباكات دموية في الضفة الغربية والقدس في تصعيد يعتبر الأكثر خطورة في الشرق الأوسط منذ سنوات.

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ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 140 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 41 طفلا، إضافة إلى نحو 1000 جريح، بينما قتل العشرات باشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين.

المصدر: وكالات

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