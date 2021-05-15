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ظريف يلغي زيارة مقررة إلى النمسا بسبب العلم الإسرائيلي

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ظريف يلغي زيارة مقررة إلى النمسا بسبب العلم الإسرائيلي
Reuters Dalati Nohra
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أكدت الحكومة النمساوية أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قرر إلغاء الزيارة التي كان من المتوقع أن يصل خلالها اليوم السبت إلى فيينا.

وأفادت وسائل إعلام بأن ظريف تراجع عن خططه لزيارة فيينا اليوم لإجراء محادثات مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، احتجاجا على قيام حكومة هذا البلد برفع العلم الإسرائيلي فوق مقري وزارة الخارجية والمستشار، سيباستيان كورتس، تعبيرا عن تضامن النمسا مع الدولة العبرية في الجولة الحالية من التصعيد العسكري حول قطاع غزة.

وأكدت متحدثة باسم شالنبيرغ لوسائل إعلام محلية صحة هذه الأنباء، معربة عن أسفها إزاء قرار ظريف هذا، ولفتت إلى أنه لا يؤثر على العلاقات بين الدولتين والمباحثات الجارية في فيينا بشأن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

ويأتي ذلك أيضا على خلفية قرار النمسا إدراج "حزب الله" اللبناني، بشقيه السياسي والعسكري، على قائمة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: PULS 24

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