الحكومة الهولندية تسهل إجراءات السفر إلى أماكن العطلات

مع انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في أجزاء من العالم وبدء موسم العطلة الصيفية بشكل مبدئي، خففت الحكومة الهولندية قيود السفر إلى مجموعة من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات.

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ومن بين البلدان ذات المخاطر المنخفضة للإصابة بالعدوى التي تسمح السلطات الهولندية بزيارتها اعتبارا من اليوم السبت، البرتغال ومالطا وإيرلندا وتايلاند ورواندا والمستعمرات الهولندية السابقة في أوروبا وكوراساو وسانت مارتن ومجموعة كبيرة من الجزر اليونانية.

وكانت تلك المناطق مصنفة في السابق على الرمز البرتقالي، ما يعني أن الحكومة تنصح بالسفر إلى هناك فقط إذا كان ذلك ضروريا بشكل عاجل.

ولا يزال البر الرئيسي اليوناني تحت الرمز البرتقالي.

وتصنف هذه الوجهات الآن بالرمز الأصفر، ما يعني أنه يمكن للمسافرين الهولنديين زيارتها دون الحاجة إلى الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد–19 والدخول في العزلة الذاتية عند عودتهم.

غير أن وزارة الخارجية الهولندية تؤكد أنه لا يزال يتعين على المسافرين الالتزام بالقواعد والقيود المحلية في البلدان التي يزورونها، والتي يمكن أن تشمل إظهار ما يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، والعزل الذاتي عند الوصول.

المصدر: "أسوشيتد برس"