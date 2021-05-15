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إسرائيل تدعو لبنان لتحمل مسؤوليته بعد مظاهرات أمس على الحدود

أخبار العالم

إسرائيل تدعو لبنان لتحمل مسؤوليته بعد مظاهرات أمس على الحدود
Reuters
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن قوات إسرائيلية تصدت أمس الجمعة، إلى "أعمال شغب عنيفة على الحدود مع لبنان".

وأضاف في صفحته على "تويتر" أن مواطنين لبنانيين "قاموا بإثارة شغب وتمكنوا من اجتياز السياج بعد أن عبثوا فيه مشعلين الحرائق".

ودعا أدرعي "دولة لبنان إلى تحمل مسؤليتها ومنع تكرار هذه الأعمال"، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بإجتياز الحدود.

ولقي شاب لبناني أمس الجمعة، مصرعه على الحدود مع إسرائيل، خلال محاولة عدد من اللبنالنيين اجتياز الحدود تضامنا مع فلسطين.

المصدر: RT

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