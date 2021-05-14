واشنطن تدعم أستراليا في مواجهة الإكراه الاقتصادي الصيني

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لن تترك أستراليا بمفردها في مواجهة الإكراه الاقتصادي الصيني.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الأسترالية الزائرة، ماريز باين، يوم الخميس: "كررت التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تترك أستراليا وحدها في الملعب.. أوضحنا لجمهورية الصين الشعبية كيف أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف أقرب شركائنا وحلفائنا ستعرقل التحسن في علاقتنا مع الصين".

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من جهتها قالت باين للصحفيين إن أستراليا كانت واضحة في رغبتها في إقامة علاقات بناءة مع الصين.

وأضافت: "لكننا لن نتنازل عن أمننا القومي أو سيادتنا، وسنواصل العمل لحماية ذلك".

وانتقدت واشنطن مرارا ما تصفه بمحاولات بكين للتنمر على الجيران الذين لهم مصالح تتضارب مع مصالحها، كما يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء في المحيطين الهندي والهادي لمواجهة قوة الصين المتنامية.

وفرضت الصين سلسلة من العقوبات التجارية على الصادرات الأسترالية شملت بضائع استرالية مهمة بينها النبيذ والفحم، مع تفاقم التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وكانت أستراليا من بين أوائل الدول التي حظرت علنا شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من شبكاتها للجيل الخامس، بسبب مخاوف أمنية، كما أثارت غضب بكين في العام الماضي بدعواتها لإجراء تحقيق مستقل في نشأة جائحة كوفيد-19.

المصدر: رويترز