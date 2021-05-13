نائبة ديمقراطية في الكونغرس تهاجم بايدن على خلفية تصريحه الداعم لإسرائيل

هاجمت النائبة الديمقراطية في الكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد قوله إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها"، معتبرة أنه "يقف إلى جانب الاحتلال".

وقالت كورتيز في تغريدة عبر "تويتر": "التصريحات الشاملة مثل هذه، مع القليل من الاعتراف بما أدى إلى حدوث دورة العنف هذه، أي طرد الفلسطينيين والهجمات على الأقصى، تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​وتعني ضمنيا أن الولايات المتحدة ستغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان".

Blanket statements like these w/ little context or acknowledgement of what precipitated this cycle of violence - namely, the expulsions of Palestinians and attacks on Al Aqsa - dehumanize Palestinians & imply the US will look the other way at human rights violations. It’s wrong. https://t.co/afCgoGdiMG — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 12, 2021

وأضافت: " "من خلال التعليق فقط لتسمية أفعال حماس، المدانة، ورفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، يعزز بايدن الفكرة الخاطئة بأن الفلسطينيين حرضوا على هذه الدائرة من العنف"، مشددة على أن "هذه ليست لغة محايدة، بل وقوف إلى جانب الاحتلال".

المصدر: RT