بايدن لنتنياهو: نأمل في إنهاء الصراع عاجلا وليس آجلا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب فيه عن أمله بإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عاجلا وليس آجلا".

وأعرب بايدن في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض بعد اتصاله بنتنياهو عن "تفاؤله بشأن انتهاء أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال بايدن للصحفيين: "توقعي وأملي أن يتم إنهاء هذا (الصراع) عاجلا وليس آجلا، لكن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".





المصدر: "رويترز"