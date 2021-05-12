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دراغي يدعو واشنطن ولندن لرفع الحظر عن تصدير لقاحات كورونا

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دراغي يدعو واشنطن ولندن لرفع الحظر عن تصدير لقاحات كورونا
Reuters
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
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دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الولايات المتحدة وبريطانيا إلى رفع الحظر عن تصدير لقاحات "كوفيد-19".

وأبلغ دراغي مجلس النواب الإيطالي، أنه "يشارك الرئيس الأمريكي جو بادين دعوته للتنازل عن براءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا"، مضيفا أن "تعليقا مؤقتا لن يعوق على الأرجح الأبحاث الصيدلية".

وقال: "الوضع معقد، لكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة إضافية لضمان توزيع اللقاحات إلى الدول الفقيرة قبل أن يمكن الاتفاق على أي تنازل عن البراءات".

وأضاف: "بادئ ذي بدء ينبغي لنا أن نزيل العائق الكبير أمام الصادرات التي تحافظ عليه دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا".

المصدر: "رويترز"

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