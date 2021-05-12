إيران تعلن القضاء على "خلية إرهابية" حاولت التسلل من الحدود التركية

أعلن "مقر حمزة" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني عن القضاء على "خلية إرهابية" حاولت التسلل من الحدود التركية، في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.

وقال المقر في بيان له إن "قواته اشتبكت مع خلية تضم 7 عناصر من الأشرار والمعادين للثورة كانوا يعتزمون التسلل إلى البلاد من الأراضي التركية في المنطقة الحدودية التابعة لمدينة سلماس".

وأضاف أنه "خلال هذا الاشتباك لقي جميع عناصر الخلية الإرهابية حتفهم وتم القضاء على هذه الخلية".

وأشار إلى أن الاشتباك المسلح أدى إلى مقتل اثنين من عناصر قوات التعبئة "الباسيج" في الحرس الثوري.

المصدر: RT