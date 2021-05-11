رئيس الوزراء الهندي لن يحضر قمة مجموعة السبع في بريطانيا

أعلنت الحكومة الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لن يحضر قمة مجموعة السبع في بريطانيا، على خلفية احتدام جائحة كورونا واستشرائها في بلاده.

وقال الناطق باسم الخارجية الهندية اريندام باغشي: "نظرا لوضع كوفيد-19 الراهن تقرر عدم حضور رئيس الوزراء قمة مجموعة السبع شخصيا".

وسجلت الهند الاثنين حوالي 330 ألف إصابة جديدة ونحو 3900 وفاة.

وتعتبر الهند البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، ثاني أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، بتسجيل حوالى 23 مليون إصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "المتحور المنتشر في الهند يبدو أشد عدوى، ويجب أن يصنف على أنه مصدر قلق".

المصدر: "أ ف ب"