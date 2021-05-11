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طالبان تسيطر على منطقة قريبة من كابل

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طالبان تسيطر على منطقة قريبة من كابل
Reuters
العاصمة الأفغانية كابل - أرشيف
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أكد مسؤولون أمنيون في أفغانستان الثلاثاء أن مسلحي طالبان سيطروا على منطقة رئيسية خارج العاصمة الأفغانية كابل في ولاية وردك الوسطى، ما أجبر القوات الحكومية على التراجع.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، إن "القوات الحكومية قامت بانسحاب تكتيكي من مركز المنطقة، التي تعتبر بوابة للعاصمة كابل، بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان".

ولم تعلق الحكومة الأفغانية على سقوط ضحايا من قوات الأمن.

من جهته، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد: "الحركة قتلت وأسرت بعضا من أفراد قوات الأمن بعد السيطرة على المنطقة"، مضيفا أنها "صادرت أيضا كميات كبيرة من الذخيرة".

تأتي السيطرة على منطقة "نرخ" وسط تصاعد أعمال العنف عقب إعلان الحركة المسلحة وقفا لإطلاق النار لـ3 أيام في أفغانستان من أجل عطلة عيد الفطر، تبدأ هذا الأسبوع.

وأعلنت كابل حالة التأهب القصوى منذ إعلان واشنطن خططها لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، حيث يقول المسؤولون الأفغان: "طالبان صعدت من هجماتها في البلاد في أعقاب ذلك الإعلان".

المصدر: "رويترز"

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