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البيت الأبيض: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

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البيت الأبيض: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها
Reuters
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ندد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية على أهداف في إسرائيل، واعتبر أن الأخيرة لها الحق في الدفاع عن النفس.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "يجب أن تكون القدس، وهي مدينة لها أهمية كبيرة للشعوب المؤمنة في أنحاء العالم، مكانا للتعايش".

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وأضافت أن تركيز الولايات المتحدة الأول ينصب على تهدئة الوضع.

وقالت الولايات المتحدة إنها قلقة للغاية من التصعيد بين إسرائيل ومن يطلقون الصواريخ من غزة، ودعت كل الأطراف إلى ضبط النفس.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادته اليومية: "ندعو إلى ضبط النفس والهدوء.. إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية. الشعب الفلسطيني كذلك له الحق في السلامة والأمن مثل الإسرائيليين".

وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي يوم الثلاثاء.

وذكرت الخارجية الأمريكية أنها تحدثت مع الشركاء الإسرائيليين والمسؤولين الفلسطينيين بشأن التصعيد الأخير.

المصدر: وكالات

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