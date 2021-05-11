مقتل إسرائيليتين في قصف صاروخي فلسطيني على عسقلان

أفادت مراسلتنا في القدس بمقتل إسرائيليتين 60 و80 عاما، بقصف فلسطيني على مدينة عسقلان، مشيرة إلى أن هناك 61 إصابة تعالج في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

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ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن الخاسائر المادية جراء سقوط الصواريخ على الأبنية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن 345 صاروخا أطلق من قطاع غزة، ونقلت إذاعة الجيش عن سكان أسدود وعسقلان قولهم "مرت علينا ساعة قاسية جدا لم نعهدها من قبل".

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة استهداف مبنى بشكل مباشر في مدينة عسقلان بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، استهداف كافة مواقع ومستوطنات غلاف غزة من جنوبها إلى شمالها بعدة رشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون الثقيل.

المصدر: RT