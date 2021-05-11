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نتنياهو: إسرائيل ستصعد شدة ووتيرة هجماتها في غزة

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نتنياهو: إسرائيل ستصعد شدة ووتيرة هجماتها في غزة
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستصعد شدة ووتيرة هجماتها في غزة.

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وقال نتنياهو في بيان مصور "اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها".

وأجرى نتنياهو اليوم مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد المنطقة وتقرر في ختامها تشديد الغارات التي تشن على قطاع غزة وتعزيز وتيرتها.

وقال نتنياهو "نحن في أوج المعركة. جيش الدفاع يشن منذ يوم أمس مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي. ضربنا عددا كبيرا جدا من أهدافهما النوعية. سنشدد الغارات وسنعزز وتيرتها. حماس ستتكبد ضربات لم تتوقعها".

يأتي ذلك، عقب مقتل امرأتين إسرائيليتين 60 و80 عاما، وجرح 61 شخصا بقصف فلسطيني على مدينة عسقلان.

المصدر: RT+ رويترز 

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