أنقرة: إسرائيل تتحمل جل المسؤولية عن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية

حملت وزارة الخارجية التركية إسرائيل جل المسؤولية عن تصاعد العنف في قطاع غزة، معربة عن أمل أنقرة في أن تنهي حكومتها الأعمال العسكرية في المنطقة.

وجاء في بيان نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أنها تدين "بشدة" قتل إسرائيل للأبرياء في قطاع غزة، بيتهم أطفال، وسعيها لتهجير الفلسطينيين ومنعهم من أداء العبادة في المسجد الأقصى. وبحسب الوزارة فإن إسرائيل "مسؤولة بشكل رئيسي عن تصاعد وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية".





إقرأ المزيد

وعبرت الخارجية عن قناعة أنقرة بأن "سياسة إسرائيل العدوانية والاستفزازية" لن تسهم في إنجاح الجهود الرامية إلى إنهاء العنف وضمان الحوار والمصالحة في الشرق الأوسط، مضيفة أن على الإدارة الإسرائيلية الإدراك بأنها لن تستطيع قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومصالحه باستخدام القوة المفرطة، ويجب أن تنهي "فورا" استخدام هذه الأساليب العسكرية التي لا يؤدي سوى إلى تصاعد العداء والتوتر في المنطقة، بحسب البيان.

المصدر: "الأناضول" + "تاس"