وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه الأردني والمصري التطورات الأخيرة بالقدس

أكدت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، أن وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، بحث التطورات الأخيرة بالقدس، مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والمصري، سامح شكري.

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وأشارت المصادر إلى أن تشاووش أوغلو بحث آخر التطورات بالقدس مع نظيريه في اتصالين هاتفيين، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وكشفت المصادر أن وزير الخارجية التركي ونظيريه الأردني والمصري تناولا التطورات الفلسطينية الأخيرة، والخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

المصدر: "الأناضول"