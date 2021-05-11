 
مباشر

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه الأردني والمصري التطورات الأخيرة بالقدس

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه الأردني والمصري التطورات الأخيرة بالقدس
Reuters ANNEGRET HILSE
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qddu

أكدت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، أن وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، بحث التطورات الأخيرة بالقدس، مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والمصري، سامح شكري.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين
لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين "حارس الأسوار" و"سيف القدس" (اليوم الثاني)

وأشارت المصادر إلى أن تشاووش أوغلو بحث آخر التطورات بالقدس مع نظيريه في اتصالين هاتفيين، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وكشفت المصادر أن وزير الخارجية التركي ونظيريه الأردني والمصري تناولا التطورات الفلسطينية الأخيرة، والخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا