علي ربيعي: المفاوضات الإيرانية السعودية مستمرة حتى التوصل إلى نتائج

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات الإيرانية السعودية مستمرة حتى التوصل إلى نتائج".

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وقال علي ربيعي: "مباحثاتنا مع السعودية كانت إيجابية وهناك بوادر إيجابية لحل الخلافات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "طهران والرياض بحثتا القضايا الثنائية والإقليمية خلال جولتين من المفاوضات مع السعودية حتى الآن".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: "المفاوضات بين إيران والسعودية عقدت على مستوى ممثلين حكوميين".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد أكد أمس الاثنين، للمرة الأولى، وجود مباحثات سعودية إيرانية.

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية إن المحادثات مع السعودية ركزت على القضايا الثنائية والإقليمية، مستدركا أنه "لا يمكن الخوض أمام وسائل الإعلام في تفاصيل" هذه المباحثات.

المصدر: عمر هواش - طهران

RT