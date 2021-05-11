سكان الصين في تعداد رسمي جديد

أظهرت بيانات من التعداد السكاني الوطني السابع في الصين، أن عدد السكان في المناطق البرية الرئيسة في البلاد بلغ 1.41178 مليار نسمة.

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وتقول الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، إن هذا الرقم لا يشمل سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان والأجانب الذين يعيشون في 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في البر الصيني الرئيس.

يشار إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى من دون منازع في عدد السكان برقم يقترب من الميار ونصف المليار نسمة تليها الهند بعدد يزيد قليلا عن مليار وثلاثمئة مليون نسمة ثم الولايات المتحدة بنحو 336 مليون نسمة، فإندونيسيا بما يقرب من 267 مليون نسمة.

المصدر: شينخوا + وكالات