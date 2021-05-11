الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا جميعها من الخارج

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها رصدت 14 إصابة جديدة بكورونا أمس الاثنين، مقابل 11 إصابة في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، ولا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى 25 حالة من 18 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي للصين الآن 90783 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

المصدر: رويترز