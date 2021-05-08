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أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" وعلى العالم وقف وحشيتها

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أردوغان: إسرائيل
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم وفي مقدمته الدول الإسلامية، للتحرك من أجل وقف اعتداءات إسرائيل على المقدسات والفلسطينيين في مدينة القدس.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها بعد الإفطار مع عدد من أمهات ديار بكر بمدينة إسطنبول: "ندين بشدة اعتداءات إسرائيل السافرة على المسجد الأقصى والمتكررة كل عام في شهر رمضان".

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وأضاف: "من واجب كل إنسان الوقوف في وجه ظالمين يشنون اعتداءات وحشية لا أخلاقية على القدس مهد الديانات الثلاث".

وشدد على وقوف بلاده الدائم مع المسلمين في كل فلسطين، مطالبا بالوقف الفوري لكافة الاعتداءات على المسلمين والمسجد الأقصى في القدس.

وأضاف: "العالم الذي لا يحمي القدس والمسلمين... خان نفسه وآثر الانتحار. إسرائيل دولة إرهاب وظالمة تعتدي على مسلمين يحمون مقدساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم التي يتوارثونها منذ آلاف السنين في القدس".

وأضاف أن كل شخص دعم بشكل غير مباشر هجمات إسرائيل على الأقصى من خلال الصمت أو عدم إظهار موقف جدير بالاحترام، شريك في الظلم الواقع على القدس.

المصدر: الأناضول

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