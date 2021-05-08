إصابات بالرصاص المطاطي بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي غرب رام الله

أفادت مراسلة RT مساء يوم السبت بأن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية بدرس غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر إن 17 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات عنيفة في محيط القدس تم نقل 6 إصابات للمستشفى وأن معظم الإصابات كانت بالرصاص المطاطي.

وأفادت مراسلتنا بأن شابا أصيب بعيار مطاطي في المواجهات المندلعة عند حاجز قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربية.

إصابة بالرصاص المطاطي وعدة إصابات أخرى بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله. pic.twitter.com/9vrXARtfxr — فلسطين بوست (@plespost) May 8, 2021

المصدر: RT