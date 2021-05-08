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وزير الدفاع التركي: العلاقات بين أنقرة والقاهرة في تطور وستصل مستويات رفيعة قريبا

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وزير الدفاع التركي: العلاقات بين أنقرة والقاهرة في تطور وستصل مستويات رفيعة قريبا
Reuters JOHANNA GERON
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "العلاقات بين تركيا ومصر في تطور، وستصل مستويات رفيعة قريبا".

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وقال خلوصي أكار: "نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم"، موضحا أنه "تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض".

وتابع: "ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيدا وضروريا للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر".

المصدر: "الأناضول"

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