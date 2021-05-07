الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 الخميس، مقابل 5 حالات الأربعاء.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة ولا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى 17 حالة، مقابل 7 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90739 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

المصدر: رويترز